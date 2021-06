Szwedzkie media: Po remisie Hiszpanii z Polską środowy meczy będzie horrorem

Jak informuje PAP, szwedzkie media oceniają z zadowoleniem wynik meczu Polska – Hiszpania, w którym padł remis 1:1. Określają go nawet jako wręcz idealny dla zespołu „Trzech Koron”, ponieważ Szwecja znajduje się obecnie na czele tabeli z wynikiem czterech punktów.

Ponieważ media szwedzkie zdają sobie jednak sprawę, że dla zespołu polskiego będzie to mecz o wszystko, to wyrażają przekonanie, że dla Szwedów ten mecz będzie po prostu horrorem.

- Hiszpania już drugi raz straciła punkty, co daje Szwecji wymarzoną wręcz pozycję do wygrania grupy w przypadku co najmniej remisu z Polską. Z drugiej strony mogliśmy się przekonać, że to nie będzie łatwy mecz - pisze dziennik "Expressen".

Jako sytuację trudną określają natomiast wyniki Hiszpanii, ponieważ po dwóch remisach zespół ten posiada dwa punkty.

Remis w sobotę daje nam pierwsze miejsce w grupie. Teraz jednak w ostatnim meczu fazy grupowej zagramy z Polakami, którzy muszą wygrać, aby awansować i bez wątpienia zrobią wszystko, aby to osiągnąć - komentuje z kolei szwedzka telewizja.

W najbliższą środę odbędą się mecze ostatniej kolejki grupy E. O godz. 18 - w Sankt Petersburgu Polska zagra ze Szwecją, a w Sewilli Hiszpania ze Słowacją.

