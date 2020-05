Szwedzi protestują wobec liberalnej strategii rządu w walce z COVID-19

24.5.20 19:09

Same bzdury ....jak tak powstaja wszystkie informacje to brak slow.



W tej branzy jestem 20 lat.



Tysiace pacjetow bylo i jest pod moja opieka ,pacjet to pieniadze wiec dba sie o niego,



aby zyl jak najdluzej.



To jak szli do szpitali ,to juz nie wracali zywi.



Pomimo swirusa dzialamy, jak by go nie bylo.



Jest to opieka w ich domach, nie w DPS.



Na wiosne zawsze bylo wiecej zgonow, jest to normalne.