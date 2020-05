Szwecja: Zabijanie seniorów zarażonych koronawirusem

Arturo 20.5.20 14:55

obywatele mający więcej niż 60 lat, swoje prawa stopniowo tracą. Nie tylko prawo do godnego życia, ale nawet prawo do egzystencji. Moim zdaniem jest to wynik celowej strategii lewicowych unijnych ideologów, którzy od dekad próbują modelować europejskie społeczeństwo, tak jak wcześniej Stalin, Hitler, Pol Pot i Mao „modelowali” swoich poddanych. To, co się dzieje aktualnie we Włoszech, gdzie tysiące starszych ludzi umierają na koronawirusa, bo ani Unia Europejska, ani ich własne państwo nie chciały zadbać o ich bezpieczeństwo zdrowotne, nie jest niestety niczym nowym w Europie.