Szwecja. Imigranci zgwałcili dwóch chłopców i kazali im kopać groby

W sierpniu Szwecją wstrząsnęło makabryczne zdarzenie, do jakiego doszło w pobliżu miasta Solna. Imigranci prze wiele godzin torturowali i zgwałcili dwóch chłopców. Rozpoczął się proces przeciwko zwyrodnialcom i ujawniono nowe szczegóły dotyczące sprawy.

Sprawcami są dwaj imigranci – 18. letni Tunezyjczyk i 21. letni Kurd, którzy mają już szwedzkie obywatelstwo. W ub. tygodniu rozpoczął się przeciwko nim proces, a pokrzywdzeni chłopcy zeznali, co ich spotkało.

Imigranci podeszli do dwóch chłopców, którym zaproponowali sprzedaż narkotyków. Kiedy odmówili, zaczęli im grozić, że należą do gangu „Szwadron Śmierci” i wyciągając noże zawlekli ich najpierw do lasu, a później na cmentarz. Tam przez wiele godzin chłopcy byli torturowani.

Chłopcom zakneblowano usta własnymi skarpetkami, które przewiązano paskiem. Bandyci przypalali swoje ofiary zapalniczkami, dźgali i cieli nożami. Jeden z nich stawał na głowie leżącego chłopca. Później doszło do gwałtu przy użyciu kija.

Imigranci torturowali swoje ofiary przez całą noc, każąc im w tym czasie kopać własne groby i się w nich położyć. Grozili, że zakopią ich żywcem. Chłopców znaleziono wycieńczonych i zakrwawionych następnego dnia rano.

kak/nczas.pl