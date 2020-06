Szwecja: Bojówkarze na skuterach podpalają samochody

Maria Blaszczyk 8.6.20 13:15



"Trudno mówić o rasizmie w Szwecji"?

Nie wiem, dlaczego trudno.

Całkiem łatwo.

Tym bardziej, że Szwedzi mówią o nim otwarcie, nie udając, że go nie ma.



Swoją drogą... opowiadał mi o tym szef ojca moich dzieci, który kiedyś był dyrektorem w firmie-podwykonawcy IKEA w Holandii.

Otóż gdy na jaw wyszła naziolska przeszłość pana Kamprada - nikt, w całej Europie właściwie, nie chciał z nim współpracować. Wyglądało na to, że zbankrutuje, a przynajmniej będzie musiał się zwijać. Uratowała go Polska, naonczas na dorobku, która przyjęła go z otwartymi rękoma.



To tylko przykład, ale naprawdę, Szwedzcy Demokraci w ostatnich wyborach mieli prawie 18% poparcia.