Paulini odcinają się od postawy o. Pelanowskiego. Szturm modlitewny POTRZEBNY!

kt 30.11.19 17:06

Ojcze Augustynie, słuchamy!

Osobiście nie podzielam opinii co do F1, bo to za mały jeszcze kaliber, to nie ten człowiek raczej. To przygrywka. Jednakowoż, słucham i drżę. Jeszcze nie na teraz, sorry tu się mylisz raczej, drżę na niedługą przyszłość. Trzymaj się, gdziekolwiek jesteś. Przyszedł czas, kiedy katolik musi w końcu spojrzeć wprost do Boga, posiłkując się nauczaniem sprzed modernizmu, a jednak pozostać w Rzymie. Właśnie dlatego, że nadal jest katolikiem. A upadłych papieży było mnóstwo, my Polacy, pamiętamy, co mawiali o naszych powstaniach. Papież to nie Bóg, ale też nie powód, żeby uciekać od Kościoła. To tylko człowiek, może nie być doskonały, co nie jest przeszkodą w byciu katolikiem. To tylko niewielka komplikacja.