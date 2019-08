SZTURM MODLITEWNY! Lekarze walczą o życie chłopca rażonego piorunem na Giewoncie

Urszula 29.8.19 11:22

A co będzie jeśli dziecko nie przeżyje? Kto będzie winny? Maryja bo nie pomogła? Czy Bóg bo zesłał piorun.

Grupka chłopców bawiła się w pobliżu masztu linii wysokiego napięcia. Któryś z nich rzucił hasło: Kto pierwszy wejdzie na szczyt. I wchodzili po zewnętrznej stronie rusztowania. Tylko jeden z nich wchodził po stronie wewnętrznej. W którymś momencie chłopiec został porażony prądem. Zapaliło się na nim ubranie, ale szybko zszedł i koledzy ugasili płomień.

Nie czekając pobiegli wszyscy do pobliskiego szpitala. Rażony chłopiec biegł razem z wszystkimi. Wyglądało na to, że miał tylko lekko poparzoną skórę. Kiedy w szpitalu zaczęto go badać okazało się, że chłopak ma w znacznym stopniu poparzone wnętrzności. Nie udało się go uratować. Z dnia na dzień czuł się coraz gorzej i odczuwał coraz większy ból.

Oby chłopiec - ofiara pioruna - wytrzymał i przeżył.