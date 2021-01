Wielka Brytania - tylko z nazwy. Naprawdę to eutanazyjny ,,blok śmierci’’

Nie będzie sekcji zwłok Polaka, który został zagłodzony w szpitalu w Plymouth. Brytyjscy lekarze uznali, że nie ma powodów do jej przeprowadzenia. Podali również przyczynę zgonu. Miało nią być odoskrzelowe zapalenie płuc, niedotlenienie mózgu i zawał mięśnia sercowego.

Pan Sławek, który od kilkunastu lat mieszkał w Wielkiej Brytanii, na początku listopada ub. roku doznał zatrzymania pracy serca. Lekarze szpitala w Plymouth uznali, że wskutek tego doszło do trwałego uszkodzenia mózgu i w przypadku odzyskania przytomności resztę życia spędziłby on w stanie „minimalnej świadomości”. Wobec tego szpital zdecydował o odłączeniu go od pożywienia i wody, mimo że pacjent samodzielnie oddychał i reagował na otoczenie. Zgodę na odłączenie od aparatury wyraził brytyjski sąd. Z decyzją tą zgodziła się żona pana Sławka, protestowała jednak jego rodzina z Polski. Interwencję podejmowały wielokrotnie polskie władze. Ostatecznie zdecydowano się na przyznanie mężczyźnie paszportu dyplomatycznego i wyłączenie go w ten sposób spod brytyjskiej jurysdykcji. Pan Sławek miał trafić do kliniki „Budzik” i kiedy gotowy był już transport, a strona polska czekała na uznanie podjętych działań przez brytyjskie MSZ, pan Sławek zmarł.

Rodzina mężczyzny domagała się przeprowadzenia sekcji zwłok. Tej jednak nie będzie, a jego ciało zostanie skremowane. Siostra pana Sławka podała w mediach społecznościowych również przedstawioną przez szpital przyczynę zgonu. Mimo, że pan Sławek został odłączony od pożywienia i wody, a więc zmarł najpewniej wskutek odwodnienia, w dokumentach lekarze stwierdzili, że przyczyną zgonu było odoskrzelowe zapalenie płuc, niedotlenienie mózgu i zawał mięśnia sercowego.

Otrzymaliśmy ze szpitala kuriozalną informację na temat przyczyn śmierci brata:

"Otrzymaliśmy komunikaty od rodziny RS dotyczące spraw związanych z jego śmiercią. W związku z tym piszemy, aby przedstawić aktualne stanowisko w tej sprawie. — Agata (@Agata56226016) January 28, 2021

Rodzina zażądała sekcji zwłok. Nie podano powodów dla tej prośby. Jednakże Trust i lekarz sądowy rozważyli, czy sekcja zwłok jest wymagana i doszli do wniosku, że nie ma podstaw do przeprowadzenia sekcji zwłok, ponieważ nie ma obaw co do medycznej przyczyny śmierci. — Agata (@Agata56226016) January 28, 2021

Czyli umarł na zawał serca, który miał 6 listopada, a to że przez prawie dwa tygodnie był głodzony, bez wody i faszerowany midazolamem nie spowodowało śmierci.

Niestety brat jutro będzie skremowany i już nic nie udowodnimy. — Agata (@Agata56226016) January 28, 2021

kak/Twitter