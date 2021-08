Szokujące zmiany w Niemczech. Tusk straci parasol ochronny CDU?

Jak informują niemieckie media, po raz pierwszy od 15 lat SPD wyprzedziła w sondażach CDU, które do tej pory na naszej scenie politycznej zapewniało parasol ochronny dla Donalda Tuska, ale też szerzej dla niektórych proniemieckich ugrupowań politycznych oraz ich działań w Polsce. Jak można się domyślać, jeśli lider partii CDU Armin Laschet nie zostanie premierem, to era Tuska w Polsce także dobiegnie definitywnie do końca.

Jeśli natomiast kanclerzem Niemiec zostanie kandydat socjaldemokratów, Olaf Scholz, to nastąpią też znaczne przetasowana na niemieckiej scenie politycznej.

U naszego zachodniego sąsiada, jak wynika z sumowanych sondaży z kilku lat, poparcie dla konserwatystów słabnie. Wiąże się to m.in. z tym, że kandydat na następcę kanclerz Angeli Merkel, lider partii CDU Armin Laschet, popełnił szereg wstydliwych gaf i jak dotąd – jak oceniają niemieckie media - nie udało mu się przekonać opinii publicznej, że jest on godny przejąć stery w kraju po obecnej kanclerz Angeli Merkel.

Z badania przeprowadzonego przez RTL i NTV wynika, że po raz pierwszy od 15 lat CDU może w Niemczech stracić władzę, a na prowadzenie w sondażach wysuwa się SPD, które może liczyć na poparcie na poziomie 23 procent, natomiast CDU / CSU sojuszu Angeli Merkel – na 22 procent. Dalej Zieloni uzyskali wynik 18 proc. poparcia, a liberalna FDP może liczyć na 12 proc. poparcia obywateli Niemiec.

Jak oceniają tamtejsi eksperci, polityka CDU prowadzi tę partię na „złamanie karku”, natomiast socjaldemokratom sprzyja popularność ich kandydata na kanclerza, ministra finansów Olafa Scholza.

Sondaż RTL/NTV pokazał też, że Scholz jest najlepszym kandydatem na kanclerza. Gdyby wyborcy mogli bezpośrednio wybrać kandydatów na to stanowisko, to Scholz uzyskałby 30 proc. poparcie, znacznie wyprzedzając kandydatkę Zielonych Annalenę Baerbock, na którą chce głosować 15 proc. i Lascheta z 11 proc. poparciem.

mp/rtl/ntv/media