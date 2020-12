Szokujące! Taką grafikę chciałby kupić red. ,,Wyborczej''

- A mógłby Pan poinformować, gdzie można kupić? Ta druga grafika bardzo interesująca – pisze na Twitterze dziennikarz „Gazety Wyborczej” w odpowiedzi na twitta mec. Jerzego Kwaśniewskiego z Ordo Iuris.

Prezes instytutu napisał na Twitterze:

- Dwie grafiki promowane przez proaborcyjne środowiska atakujące ostatnio kościoły. Jedna z nich była wystawiona na sprzedaż, a dochód był przeznaczony na dalsze akcje uliczne. W obu sprawach zainicjowaliśmy postępowania karne. Wobec nawoływania do przemocy - nie można milczeć.

Należy zaznaczyć, że grafika, o której mowa przedstawia płonące kościoły na drugim planie, a na pierwszym dziewczynkę pokazującą wulgarny gest z wyciągniętym środkowym palcem oraz znaczkiem proaborcyjnego „piorunka” na koszulce.

Pod wpisami rozgorzała bardzo ostra dyskusja.

Przypomnę jak do agresji wobec kościołów ustosunkowała się Marta Lempart w ZETce

„Oczywiście, że trzeba. Oczywiście, że trzeba robić to, co się czuje, to co się myśli i to, co jest skuteczne. I to, na co zasłużyli”



Czy „to, na co zasłużyli” to też linia redakcji @PawelWronskigw?