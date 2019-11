Szokujące stanowisko części biskupów USA ws. aborcji

JONASIK 13.11.19 15:50

Po prostu "aksjomat" iż życie rozpoczyna się od poczęcia (a tak swoją drogą to niby od którego z licznych etapów poczęcia ???) NIE jest dla wszystkich aksjomatem.

Mnie to nie dziwi, w końcu kilka komórek to nie człowiek.

Zresztą skąd się w ogóle wziął pogląd w KK, że bóg szyła duszę w momencie poczęcia?

Kto to wymyślił???