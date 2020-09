Szokujące! Ostra cenzura Facebooka wobec Ivanki Trump

Pomiędzy prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz serwisami społecznościowymi Twitter i Facebook od jakiegoś czasu jest gorąco, a spór nie został jeszcze zażegnany. Teraz – jak się okazuje – Facebook zaczął cenzurować wpisy córki prezydenta Ivanki Trump.

Serwis nie pozwala córce amerykańskiego prezydenta na publikację wpisów i blokuje jej wpisy i zdjęcie z Twittera. Co więcej, zablokował jej też możliwość przesyłania ich Messengerem.

Do sporu osobiście wmieszał się Mark Zuckerberg twierdząc, że „prywatne platformy nie powinny występować w roli arbitrów prawdy”. Stało się to po tym, jak prezydent Trump zapowiedział uregulowania działalności mediów społecznościowych.

Tak czy owak, Facebook rolę arbitra chętnie przejmuje i często blokuje dostęp do prawdy, jeśli nie jest ona zgodna ze „standardami społeczności”, co do których już od jakiegoś czasu jasności nie ma.

Internauta Damian Kowalczyk na Twitterze pisze:

- Facebook blokuje możliwość przesyłania Tweetów @IvankaTrump przez messenger. Posty @JoeBiden przechodzą bez problemu. Facebook blocks @IvankaTrump's ability to Tweet via messenger. @JoeBiden posts go smoothly.

Jak z tego wynika, zawsze są więc równi i równiejsi...

Facebook blokuje możliwość przesyłania Tweetów @IvankaTrump przez messenger. Posty @JoeBiden przechodzą bez problemu.



Facebook blocks @IvankaTrump's ability to Tweet via messenger. @JoeBiden posts go smoothly. pic.twitter.com/ILRncGWfp5 — Damian Artur Kowalczyk (@D_A_Kowalczyk) September 30, 2020

Ten tweet próbowałem wkleić (link) komus na messenger facebooka



tak to wyglądahttps://t.co/VU7mkgZCC0 https://t.co/fU0hS5857R — Radosław Poszwiński 🇵🇱 (@bogdan607) September 30, 2020

