Szokujące! Nowe fakty ws. śmierci Dawida Kosteckiego

Seryjny samobójca znów atakuje? Dziennikarze badający śmierć Dawida "Cygana" Kosteckiego nie mają wątpliwości, ta sprawa nie jest tak prosta jak przedstawiają to prokuratorzy. Do opinii publicznej trafiły właśnie nowe fakty m.in. ślady ukłuć, które miały znajdować się na szyi samobójcy .

Dla prokuratora to ważny trop do zbadania, czy śmierć boksera rzeczywiście była samobójstwem. Podejrzewa, że Kostecki mógł zostać odurzony, dlatego zabezpiecza w celi prześcieradło, koc i części materaca. Jeżeli ślady na szyi zostawiła igła, to ze strzykawki mogło coś wyciec – twierdzą dziennikarze „Gazety Wyborczej”, którzy dotarli do tych szokujących ustaleń.