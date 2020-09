Szok!!! Studentki uczelni medycznej GROŻĄ pacjentom o poglądach pro-life

Niebywale skandaliczne zachowanie studentek Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W sieci groziły one swoim przyszłym pacjentom o poglądach pro-life.

Chodzi o Adriannę Palus, która jest studentką położnictwa oraz Karolinę Stachowiak – studiuje na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego. W komentarzach w mediach społecznościowych groziły one obrońcom życia poczętego stosowaniem odmiennych, bardziej uciążliwych i bolesnych standardów opieki medycznej. O sprawie poinformowało na swojej stronie internetowej Radio Poznań.

Palus, która startowała w 2019 roku z list Lewicy do Sejmu, napisała:

„Niech no ja sobie zapamiętam te buźki… Jeśli któreś do mnie trafi w oddział, to choćby wszędzie były zielone i różowe wenflony, to z podziemi k*rwa wyciągnę biały”.

Dalej wyjaśnia, że ów biały wenflon jest jednym z największych. Niżej napisała:

„Na górze róże

na dole bzy

miałam dać miligram

a dałam trzy”.

Karolina Stachowiak z kolei w komentarzu pod słowami Palus napisała, że gdy już będzie lekarką, osoby o takich poglądach będą czekać kilka godzin w kolejce.

Katarzyna Kretkowska, poznańska posłanka Lewicy pytana o konsekwencje partyjne wobec Palus odparła że ta miała rekomendację Wiosny Biedronia i nie należy do jej partii. Wyciągnięcie konsekwencji wobec studentek zapowiedziały już władze uczelni.

dam/Radiopoznan.fm,Fronda.pl