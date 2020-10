SZOK! Parkowanie w Warszawie 40-krotnie droższe?

Być może prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawdza na ile sobie może pozwolić w stosunku do mieszkańców stolicy. Była już strefa relaksu w samym środku betonowego Placu Bankowego za 920 tys. złotych i plaża, która znikła po około trzech tygodniach. Była pierwsza awaria oczyszczalni ścieków, najgorsza w historii Polski i obecna jeszcze gorsza, której naprawa ponoć ma potrwać nawet do 48 miesięcy.

Trzaskowski ma więc pieniądze nawet na jakiś festiwal klaunów za prawie 300 tys. złotych i inne dziwne hotele lgbt, które ponoć – jak informował portal zyciestolicy.pl – nie do końca są hotelami, a przy tej okazji następuje jakieś wyłudzanie pieniędzy od Unii Europejskiej, bo ktoś sobie znalazł sposób na powtarzalny biznes.

Teraz mają być podwyższane podatki i opłaty dla Warszawiaków.

Jak informuje portal TVP Info, opłaty abonamentowe za parkowanie w Warszawie mają wzrosnąć nawet 40-krotnie, a godziny parkowania mają zostać wydłużone z 8.00 – 18.00 do 8.00 – 20.00.

Na portalu TVP Info czytamy:

- podrożeją opłaty za każdą godzinę pozostawienia pojazdu w tej strefie. Pierwsza godzina ma kosztować 3,90 zł (obecnie 3 zł), druga 4,60 zł (obecnie 3,60 zł), trzecia 5,50 zł (obecnie 4,20 zł), a czwarta i kolejna 3,90 zł (obecnie 3 zł).

Tak o tym mówi radny Porozumienia:

- Sięganie do kieszeni mieszkańców stolicy w momencie, kiedy partyjni koledzy Rafała Trzaskowskiego z miejskich spółek zarabiają po 300-400 tysięcy złotych rocznie, jest wyjątkowo niesmaczne

Z kolei za drugi i każdy następny samochód mają wynosić nawet do 1 200 zł, co stanowi 40-krotną podwyżkę.

Z kolei rady PO uważa, że powyższa kwota nie jest wygórowana i dodaje:

- Jeśli ktoś w rodzinie posiada drugi samochód, to chyba nie jest to wygórowana kwota. Wciąż jest to mniej niż płaci się często na prywatnych parkingach czy za wynajęcie miejsca postojowego w różnego typu garażach

Sięganie do kieszeni bogatych to w sumie nowość w przypadku PO. Zbliżają się więc bardziej do Robinhooda czy marksizmu-leninizmu w wydaniu moskiewskim? Trudno powiedzieć...

mp/portal tvp info