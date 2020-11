Szok! Kobieta przykleiła się do bramy. Czekała na dymisję ministra, ale karetka była szybsza [Wideo]

- Dorosła kobieta specjalnie przykleiła się do bramy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mówi, że była świadoma oparzenia pierwszego stopnia. CHCIAŁAM TAM SIEDZIEĆ DOPÓKI MINISTER CZARNEK PODA SIĘ DO DYMISJI, ALE SIĘ NIE UDAŁO – czytamy we wpisie jednego z użytkowników Twittera.

Osobą tą jest Anita Sobiechowska z radykalnej organizacji Extinction Rebellion w trakcie dzisiejszego protestu pod siedzibą Ministerstwa Edukacji przy Al. Szucha w Warszawie przykleiła się do bramy ministerstwa szybkoschnącym klejem.

Jej akcja spotkała się z ostrą krytyką i szyderstwami ze strony internautów.

Jest ona osobą pełnoletnią i stwierdziła, że zdecydowała się na ten krok w pełni świadomie.

Ciekawe, czy oby na pewno?

mp/twitter/tysol.pl