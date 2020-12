Szok i kompromitacja Onetu. Tak tam się widzi ,,Najsmutniejsze Święta Bożego Narodzenia''

Portal z niemieckim kapitałem Onet.pl w materiale o „Najsmutniejszych Świętach Bożego Narodzenia" umieścił zdjęcie z żołnierzami Wehrmachtu, którzy siedzą przy stole obok choinki i … popijają piwko.

- Czas wojny zniszczył piękną tradycję rodzinnego świętowania. Już w pierwsze wojenne Święta w 1939 r., wiele polskich rodzin zostawiło na wigilijnym stole nie jedno, a kilka nakryć dla spóźnionych gości – pisze Onet.

Wydaje się, że pisząc o losach prześladowanych podczas wojny Polaków, a także więźniów alianckich armii na różnych frontach, autorzy obrali sobie za cel pokazanie krzywdy niemieckiego żołnierza oraz ubranie go w „ludzkie cechy”.

- Coraz gorsze położenie Wehrmachtu pod Stalingradem spowodowało, że żołnierze walczący w tym mieście już od początku grudnia przygotowywali się do nadchodzących Świąt. Gromadzili jedzenie i napoje alkoholowe, by Wigilia i Boże Narodzenie różniła się od ponurych dni w ruinach. Pododdział z 297 Dywizji Piechoty zabił konia pociągowego na tyle wcześnie, żeby zrobić z niego „końską kiełbasę” na świąteczne podarunki. Wieńce adwentowe splatano z trawy stepowej zamiast z choinkowych gałązek, a bożonarodzeniowe drzewka wycinano z drewna, by choć odrobinę, poczuć domową atmosferę - czytamy

- Pewien dowódca, będący z zamiłowania pianistą, udał się do izby chorych z butelką szampana, by podtrzymać rannych na duchu. Po napełnieniu kubków w pobliżu wybuchły cztery pociski radzieckie. Szampan się wylał, a z pośród żołnierzy znajdujących się na zewnątrz jeden został zabity, a kolejnych trzech rannych. Śmiertelnie raniony żołnierz śpiewał właśnie kolędę „O du fröhliche" – pisze niemiecki portal wydawany po polsku.

Po pewnym czasie Onet zmienił zdjęcie na inne. Teraz rzeczywiście niemieccy żołnierze wyglądali jak „poszkodowani” i „nieszczęśliwi”.

Ostatecznie Onet artykuł ze strony usunął.





mp/onet.pl/tysol.pl