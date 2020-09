Szok! 1 mln zł na przypadkowe konto z MPWiK

Minister środowiska Michał Woś był gościem w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Komentując skutki kolejnej awarii w oczyszczalni "Czajka" i zrzut ścieków do Wisły stwierdził, że za ostatnią awarią oczyszczalni „Czajka” stoi grupa towarzyska z PO. Wskazał też, że na przypadkowe konto z MPWiK zostało przelane 1 mln złotych.

Woś powiedział na temat obecnej prezes MPWiK Renaty Tomasiuk:

- W czasie jej kadencji, już jest druga awaria spalarni, w czasie jej kadencji przelano milion złotych na przypadkowe konto. To jest cały ciąg winy, jakby politycznych nominacji, które w żaden sposób nie są kontrolowane przez miasto, gdzie miasto nie chce brać odpowiedzialności, gdzie mamy do czynienia znowu ze swego rodzaju grupą towarzyską Platformy Obywatelskiej, która siebie wzajemnie broni, zamiast wyciągać konsekwencje i dbać o środowisko

Na temat prawdziwych skutków awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie stwierdził:

- Jak ktoś pojedzie na północ od Warszawy wzdłuż Wisły, to zobaczy to, co się tam na tych brzegach dzieje. Internet obiegły zdjęcia w miejscach przy Modlinie, gdzie Narew wpływa do Wisły, i widać wyraźnie, gdzie z jednej strony jest czysta woda, a z drugiej strony płynie jakaś forma kloaki

Warto dodać, że Najwyższa Izba Kontroli poinformowała w czwartek na Twitterze, że kontrola wszczęta po ubiegłorocznej awarii systemu przesyłu ścieków do oczyszczalni "Czajka" dobiega końca i niebawem zostaną opublikowanie jej wyniki.





mp/pap