Szejnfeld chce karać Natanka. Chyba nie odrobił pracy domowej...

Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld jest zszokowany słowami Piotra Natanka na temat dzieci poczętych drogą in vitro. Domaga się nawet… suspendowania go. Wygląda na to, że polityk nie odrobił pracy domowej.

Ksiądz Piotr Natanek, o czym powinien wiedzieć Szejnfeld przed wygłoszeniem swojego komentarza, został suspendowany już w 2011 roku. Teraz powiedział:

„Dziecko poczęte z próbówki, poza Bogiem, jest produktem a nie bytem. Nie istotą. Jest zwierzęciem”.

Szejnfeld skomentował:

„Dziecko poczęte z probówki nie jest istotą, jest zwierzęciem”. Pomijam to, czy jest już w tej sprawie reakcja władz kościelnych, ale… zastanawiam się, czy nie mamy tu do czynienia także ze złamaniem prawa”.

Gdyby Piotr Natanek był księdzem katolickim, żądania senatora KO byłyby oczywiście zasadne. Gdyby...

dam/twitter,Fronda.pl