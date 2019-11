Szef NIK rekomenduje Dudę i Opiołę: Obie kandydatury to moja inicjatywa

Onegdaj 27.11.19 16:57

Dziwię się temu człowiekowi - chodzi o Banasia. Nie mówię, że on jest czemuś winny - nikt mu niczego nie udowodnił ani nie oskarżył (wolno mieć kamienicę i robić z nią co chce - wara od tego innym !

Niemniej tyle pomyj co już na niego wylano . to ja już bym dawno się podał do dymisji ! Jako były minister finansów dostałby pracę w każdym banku za dużo wyższą pensję niż w NIK-u.

Panie Banaś - niech pan to jeszcze raz przemyśli !