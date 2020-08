Szef MEN: Rozumiem, że samorządowcy zaoszczędzone pieniądze z powodu covid-19 przeznaczą na bezpieczeństwo i wyposażenie szkół

Podczas wspólnej konferencji prasowej ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego i samorządowców, szef resortu edukacji odniósł się m.in. do tematu środków publicznych, jakie pozostały w budżecie i nie zostały jeszcze wykorzystane. Powodem takiej sytuacji jest przestój w szkolnictwie spowodowany epidemią COVID-19.

Piontkowski powiedział:

- Ustawa o samorządzie terytorialnym i jego kompetencjach wyraźnie mówi, że organem prowadzącym większość szkół w Polsce są samorządy. To dlatego mają m.in. udział w podatkach, aby zabezpieczyć środki na wyposażenie szkół i także środki ochrony osobistej. To o czym powiedział pan starosta [Robert Szydlik, wicestarosta wołomiński], kilka miesięcy bez obecności uczniów w szkole wygenerowało konkretne oszczędności. Jak rozumiem wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta, będą chcieli te pieniądze z powrotem przeznaczyć na bezpieczeństwo i wyposażenie szkół

Powiedział też na temat komunikacji ministerstwa z samorządowcami, dyrektorami szkół oraz rodzicami:

- Staramy się różnymi metodami docierać z informacją o podstawowych działaniach ministerstwa, o podstawowych przepisach prawnych. Te działania są skierowane z jednej strony do dyrektorów szkół, tu wspomagamy się także Systemem Informacji Oświatowej, ale i także działania medialne, konferencje, informacje na stronie internetowej, działalność w mediach społecznościowych czy bezpośrednie spotkania z kuratorami czy inspektorami sanitarnymi. Tak, aby różnymi metodami docierać do dyrektorów, nauczycieli, rodziców, aby byli jak najpełniej poinformowani, aby wiedzieli co robić wraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego

