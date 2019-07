Szef MEN: Miliard dla nauczycieli jest w budżecie - bez obaw

bioetyk z ujotu 30.7.19 12:52

Teoria Darwina mówi, że organizmy nie spełniające podstawowych funkcji to organizmy patologiczne

i są eliminowane przez naturę. Podstawową funkcją organizmu jest przedłużenie

gatunku czyli rozmnażanie. Organizm który nie spełnia tego zadania jest organizmem

patologicznym i zostaje w naturalny sposób wyłączony z ewolucji. Więc po co to zawracanie głowy

z homoseksualizmem skoro biologia sama eliminuje organizmy patologiczne. A przecież człowiek

to taka troche lepiej rozgarnięta małpa.