Szef GIS: w Polsce nie ma koronawirusa

Prof. Pinkas odniósł się również to wypowiedzi niektórych lekarzy, według których polskie szpitale nie są przygotowane na ewentualność epidemii, bo nie mają odpowiedniego sprzętu. Twierdzi, że jeżeli jakiś szpital nie ma sprzętu, jest to winą jego dyrektora, który placówką źle zarządza. Jeżeli natomiast jakiś szpital rzeczywiście takowego sprzętu nie ma, bo go nie kupił, to powinien zgłosić to w Agencji Rezerw Materiałowych, a wszystko, co jest potrzebne, zostanie dostarczone.