Szczyt epidemii w Polsce. Znamy daty. Konkretny tydzień został podany przez amerykański instytut

The Institute for Health Metrics and Evaluation opublikował wyniki swoich badań na temat epidemii koronawirusa w Polsce. Najnowsza prognoza tego amerykańskiego instytutu pokazuje, że epidemia koronawirusa w naszym kraju osiągnie swój szczyt już za dwa tygodnie, a kluczowym dniem przełamywania pandemii ma być 24 kwietnia 2020. Według wyliczeń instytutu tylko jednego dnia może wtedy umrzeć 104 osoby. Zakładany wynik błędu badaczy pokazuje jednak, że ilość zmarłych może się wahać w przedziale 13 – 202 osób.