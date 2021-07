Szczerski: Polska to najważniejszy sojusznik USA w tej części świata

- Inicjatywa Trójmorza ma od samego początku bardzo jasne cele. Tak zbudować tutaj infrastrukturę transportową, telekomunikacyjną, energetyczną - a dzisiaj do tego dokładamy także badania, rozwój i naukę - żeby pokazać, że możemy uczynić z tego regionu centrum innowacji dla całej Europy - powiedział Krzysztof Szczerski dla kanału pierwszego Polskiego Radia.

Szczerski dyskutował na temat inicjatywy Trójmorza oraz stosunku Stanów Zjednoczonych do tego projektu.

- Polska jest dla Ameryki najważniejszym sojusznikiem w tej części świata - wskazał.

- Inicjatywa Trójmorza jest jedną z najszybciej rozwijających się dzisiaj inicjatyw politycznych w świecie międzynarodowym. To jest ledwo 6 lat od pierwszego spotkania, w 2015 roku na marginesie obrad ONZ w Nowym Yorku, a potem pierwszy szczyt w 2016 rok i proszę zobaczyć, wtedy to było po prostu grono państw, które spotkało się po to, żeby dyskutować na temat tego, co może zrobić razem. Dzisiaj to jest poważna inicjatywa. 12 państw członkowskich między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Strategiczny partnerstwo z USA i z Niemcami. Jest taż tutaj obecna wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, przyjadą dzisiaj do nas także przedstawiciele Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Bliskiego Wschodu, państw Bliskiego Wschodu co pokazuje, że to jest dzisiaj jedna z tych inicjatyw, które postrzegane są na świecie jako właśnie motor przyszłego rozwoju gospodarczego - mówił Szczerski.

Wskazał, że inicjatywa ma uczynić z regionu "motor rozwojowy dla Europy".

- Bo taki jest cel Trójmorza, żeby uczynić z tego regionu motor rozwojowy dla Europy i także atrakcyjne miejsce dla inwestycji przyciągania gospodarczej współpracy, dla państw całego świata, także tak odległych dla nas, jak z Bliskiego Wschodu, Azji, czy USA. I to się udało, bo inicjatywa Trójmorza ma od samego początku bardzo jasne cele. Tak zbudować tutaj infrastrukturę transportową, telekomunikacyjną, energetyczną - a dzisiaj do tego dokładamy także badania, rozwój i naukę - żeby pokazać, że możemy uczynić z tego regionu centrum innowacji dla całej Europy - stwierdził.

Poinformował o kulisach spotkania Andrzeja Dudy z politykami amerykańskimi.

- Pan prezydent spotkał się z delegacją kilkunastu kongresmenów, przedstawicieli Senatu i Izby Reprezentantów z obu partii politycznych tutaj będących właśnie w dużej delegacji kongresowej także na szczyt Trójmorza i tam było bardzo ważne, bardzo jasno podkreślone ze strony polityków obu partii amerykańskich, że Polska jest dla Ameryki najważniejszym sojusznikiem w tej części świata, że Polska jest bardzo ważnym partnerem amerykańskim zarówno gospodarczo jak i właśnie w zakresie bezpieczeństwa. Więc wszystko to, co dzisiaj robimy jest właśnie tutaj także w ramach współpracy polsko-amerykańskiej i jeśli chodzi o wschodnią flankę NATO i jeśli chodzi o Trójmorze, wzmacnia to co się nazywa odpornością, czyli tym żeby być odpornym na szoki zewnętrzne, różne zewnętrzne zagrożenia i także po budujemy infrastrukturę - wskazał.

jkg/polskie radio