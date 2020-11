Szczerski: Kompromis ws. funduszy UE musi opierać się na Traktatach

- To nie może być kompromis wykraczający poza zapisy traktatowe. Rada Europejska nie ma uprawnień, by w procedurze budżetowej tworzyć nowe prawo, która wykracza poza prawo traktatowe – powiedział szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski odnosząc się do negocjacji w sprawie budżetu UE, które są zaplanowane na grudzień.

Szczerski podkreślił, że przez niemiecką prezydencją stoi teraz wyzwanie, jeśli budżet ma zostać zamknięty przed przejęciem prezydencji przez Portugalię. Zaznaczył także, że PE oraz KE traktowały dotychczas „według kryteriów politycznych”, a nie „w rozumieniu stabilności prawnej”.

Dodał także odnosząc się do sytuacji weta, które już się zdarzały w Unii Europejskiej:

- Tak, jak w poprzednich fazach negocjacji zapowiedź weta ze strony, któregoś z partnerów powodowała ustępstwa i szukanie kompromisów, tak rozumiem i teraz nie ma powodu, żeby też nie było tak samo; żeby po zapowiedzi ze strony Polski czy Węgier niezgody dla obecnego kształtu porozumienia nie usiąść ponownie do dyskusji o nowym kompromisie

Zauważył również:

- Wydaje się, że wszystkie strony są skłonne, by przedyskutować ponownie sporne kwestie i grudniowa Rada Europejska może być momentem, kiedy może do takiego przełomu dojść

mp/pap/wpoityce.pl