,,Szczepmy się jak najszybciej''. Konferencja premiera Morawieckiego

- Wiedząc, jak działa czwarta fala na zachodzie Europy, naprawdę szczepmy się jak najszybciej - zaapelował premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Odbywa się wspólna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz szefa KPRM Michała Dworczyka poświęcona sytuacji epidemicznej w Polsce.

- W ostatnich dniach notujemy nieco powyżej 100 przypadków dziennie zakażeń koronawirusa. Łóżek zajętych w szpitalach mamy około 300, respiratory w użyciu to około 40. Zdaje sobie sprawę z tego, że te liczby, po prawie 1,5 roku walki z koronawirusem, nie robią takiego wrażenia na większości Polaków - mówił Morawiecki.

- Chciałem zwrócić uwagę, jak często ta nasza przewaga nad koronawirusem okazywała się krótkotrwała, okazywała się krucha i w szczególności dzisiaj, kiedy mamy możliwość już walki z koronawirusem, walki skutecznej, chciałbym zaapelować raz jeszcze o to, o co apelujemy i skutecznie podnosimy świadomość Polaków już od dłuższego czasu, czyli o szczepienia - kontynuował premier, apelując do Polaków o szczepienie się.

- To, co dzieje się w Europe zachodniej, wskazuje na ryzyko. Tym bardziej powinniśmy zdać sobie sprawę, że zaszczepienie się jest jedyną i skuteczną metodą walki z koronawirusem. Wiedząc, że to jest dobre remedium, mając potwierdzenie, jak działa czwarta fala na zachodzie Europy, naprawdę szczepmy się jak najszybciej - Morawiecki podkreślał konieczność szczepień na covid.

Premier zwrócił się także bezpośrednio do antyszczepionkowców.

- Obyście szanowni państwo nie musieli się przekonywać, jakie ryzyko niesie ze sobą koronawirus w szpitalach, oby do tego nie doszło - przestrzegał premier.

Z kolei szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział wdrożenie programów zachęcających do szczepień oraz nagrody finansowe dla gmin, które będą mogły pochwalić się najwyższymi odsetkiem wyszczepienia.

jkg/300polityka.pl