Szczepienia nabierają tempa! W Polsce już ponad milion dawek szczepionki

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przekazał na dzisiejszej konferencji prasowej, że do Polski dostarczono już w sumie ponad 1 mln 51 tys. dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Do szpitali węzłowych trafiło 456 tys. dawek. Koordynator państwowej akcji szczepień przypomniał, że 50 proc. szczepionek w ARM zachowanych jest jako zapas, aby osoby przyjmujące pierwszą dawkę miały gwarancję otrzymania we właściwym czasie drugiej dawki szczepionki.

Michał Dworczyk przypomniał, że rozpoczynamy trzeci tydzień szczepień w Polsce. W pierwszym tygodniu zaszczepiono ok. 50 tys. osób, w drugim było to już 150 tys. osób. Do końca tego tygodnia natomiast zaszczepionych ma zostać 250 tys. Polaków.

- „Czyli łącznie pod koniec tego tygodnia będziemy mieli ponad 450 tysięcy zaszczepionych Polaków” – mówił szef KPRM, podkreślając, że system szczepień w kraju jest coraz sprawniejszy.

Na wykonanych dotychczas 220 tys. szczepień potwierdzono 32 przypadki niepożądanych odczynów szczepiennych. Nie było jednak żadnych groźnych sytuacji i żadna z zaszczepionych osób nie wymagała hospitalizacji.

Dworczyk przypomniał, że do czwartku na szczepienia zgłaszać się mogą osoby z tzw. grupy 0, czyli pracownicy służby zdrowia i rodzice wcześniaków.

- „15 stycznia zostanie uruchomiona centralna rejestracja, czyli możliwość umawiania terminów szczepień dla seniorów powyżej 80 roku życia. Między 18 a 22 stycznia zostaną zaszczepieni mieszkańcy DPS-ów. (…) 22 stycznia uruchomimy możliwość umawiania konkretnych terminów i zapisów na szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia, a 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia” – wskazał.

Do końca marca Polska ma otrzymać 6 mln dawek szczepionki i zaszczepionych ma zostać 3 mln Polaków.

Minister @michaldworczyk w #KPRM: #NarodowyProgramSzczepień wchodzi w bardzo istotną fazę - fazę przygotowania do masowych szczepień. Mamy ponad milion dawek szczepionki dostarczonych do Polski. pic.twitter.com/MMrfEGlS9q — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 11, 2021

kak/PAP, Twitter