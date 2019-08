Szczególna modlitwa na Jasnej Górze

„Idea «12 Gwiazd» polega na utworzeniu na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Miejsca modlitwy nie powstają przypadkowo. Są to obszary doświadczone skutkami konfliktów zbrojnych i brakiem miłości bliźniego” - podkreśla Piotr Ciołkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Communita Regina della Pace”. Wskazuje, że „ważne jest, by przez ten projekt tworzyć taką łączność miedzy ludźmi na świecie. On powoduje, że ludzie w Afryce, w Azji czy na każdym kontynencie pogłębią swoją świadomość katolickiego wymiaru Kościoła, tzn. mamy tę świadomość, że ktoś po drugiej stronie półkuli modli się w tej samej intencji. Obejmujemy świat troską o pokój”.

Materialnym znakiem duchowego dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi” są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej.

Monstrancja, która pozostanie na Jasnej Górze do 10 września to dar pielgrzymów całego świata dla Królowej Pokoju za Jej obecność w Medjugorie od 30 lat. Przekazana tam już w 2011 r. ma kształt postaci Niepokalanej, w sercu której umieszczony jest Eucharystyczny Jezus. Do jej wykonania użyto m.in. dwunastu meteorytów.

W jasnogórskim sanktuarium błaganie o pokój, zwłaszcza na Ukrainie, zanoszone jest także codziennie podczas Mszy o godz. 15.30.

