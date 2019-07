Szczecin będzie centrum polsko-niemieckiej aglomeracji? ,,Jest taki plan''

Ryszard Olejniczak 30.7.19 8:31

Dziś nikt nie zabrania Niemcom jeździć do Szczecina ani Polakom do Berlina. Więc po co? Budowa "wspólnej" metropolii oznaczałaby faktyczną rezygnację państwa z Szczecina. Co gorsza otworzyłaby niezwykle niebezpieczny precedens.Marszałek nie ma w tych sprawach żadnych kompetencji a jego działanie narusza przepisy Konstytucji - więc dlaczego on jeszcze nie siedzi?