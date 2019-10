Synod Amazoński. Rewolucja w Kościele jest już faktem

JS 10.10.19 19:19

To jest efektem działania tajnych organizacji, które pod wodzą szatana konsekwentnie, regularnie, nieubłaganie dążyły przez stulecia do rozmontowania MOCY Kościoła. Ale nie tylko one są przyczyną. WINNI jesteśmy także MY !!! Letni, niedzielni, samokierujący się swoimi zasadami katolicy. Ja też takim byłem ! Nauki Jezusa historycznego w zderzeniu z najnowszymi naukami przechylały szalę na korzyść nauki i "mądrości" ludzi, świata. Do momentu. Kiedy sięgnąłem po objawienia tzw. prywatne wszystko się zaczynało zmieniać ! Stałem się gorący ! Bronię Kościoła kiedy mogę ale nie pobłażam aferom, molestowaniom, zepsuciu kapłanów.

Ratujmy KOŚCIÓŁ !!! Modlitwą, spowiedzią, Eucharystią, umartwieniami, ofiarami, modlitwą za nieprzyjaciół Kościoła Świętego.

Króluj nam Chryste

Pozdr.