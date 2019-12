Sylwester Latkowski: Elity mają przyzwolenie na pedofilię. Nie widzą problemu, jeżeli dotyczy ich środowiska

– Stwierdziłem, że ten film powinien wyraźnie pokazać, że lata mijają, a ludzie wpływowi, majętni, tak zwane elity mają przyzwolenie na pedofilię. Jeżeli dotyczy to ich ludzi, ich środowiska - to nie widzą problemu. My lubimy zajmować się pedofilią takiego szaraczka – powiedział w rozmowie z Onetem Sylwester Latkowski, twórca filmu pt: "Pedofile"

– 14 lat temu o pedofilii nie można było tak naprawdę w ogóle mówić. Przypomnę, że film "Pedofile" zaczyna się od tego, że ofiara ks. Jankowskiego mówi o tym, co mu ksiądz robił. Ja nie sprowadziłem pedofilii tylko do problemów w Kościele, ponieważ w Polsce jest to szeroki problem (...) mówię to jako człowiek, który 14 lat temu miał odwagę wytknąć pedofilię księdzu Jankowskiemu, kiedy nie było to w trendach. Te same media, które później się oburzały, wówczas zmilczały ten wątek. Można zapytać - dlaczego? Dlaczego wtedy problem pedofilii nie interesował mediów? – powiedział Latkowski