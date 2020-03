Świeży sok z buraka pomaga na wirusy

Burak ma wiele właściwości zdrowotnych i odżywczych. Buraki są prawdziwą skarbnicą składników mineralnych (m. in. magnezu, fosforu, żelaza, manganu, miedzi, potasu i cynku), witamin (kwasu foliowego, witaminy C, B2 i B6), błonnika pokarmowego, fitosteroli roślinnych i przeciwutleniaczy.

Sok z czerwonego buraka na raka.

Kwas foliowy wpływa również na zwiększenie odporności. Uczestniczy w powstawaniu i funkcjonowaniu białych krwinek. Zapobiega rozwinięciu się nowotworów, obniża ryzyko występowania raka szyjki macicy ukobiet.

W soku z buraka znajdziemy też zestaw witamin z grupy B (B 1 , B 2, B 3, B 5 , B 6 ), który pomaga w nerwicach, przeciwdziała stresowi, depresji, zmniejsza napięcie nerwowe. Witaminy wzmacniają koncentrację, czujność, refleks, pamięć, pomagają w przypadku zaburzeń snu, regulują nadciśnienie i niedociśnienie oraz poziom cholesterolu.

Sok z buraków zawiera również dużą ilość błonnika, który przyspiesza i ułatwia trawienie. Spożywanie błonnika zalecane jest szczególnie przy schorzeniach gastrycznych.

Sok z buraka ćwikłowego charakteryzuje się znaczącą zawartością składników mineralnychalkalizujących i może przywracać równowagę kwasowo-zasadową po zakwaszającym organizm działaniu produktów mięsnych i zbożowych. Jest to kolejny powód, dla którego warto pić sok z buraków lub stosować inne przetwory z buraka jako dodatek do potraw.

Kto w szczególności powinien pić sok z buraka?

Sok z buraka jest niezbędny dla kobiet w ciąży, ponieważ dzięki spożywaniu soku mogą one w naturalny sposób dostarczać organizmowi kwas foliowy. Jest on bardzo ważny, żeby wyeliminować wady cewy nerwowej u płodu i przyczynia się do wykształcenia się u niego kory mózgowej. Pozytywnie wpływa również na wagę i rozwój noworodków i reguluje przekazywanie i podział cech dziedzicznych komórek, czyli bierze udział w zachowaniu kodu genetycznego. Wpływa dodatnio na funkcjonowanie układu nerwowego.

Najnowsze badania wskazują na korzystny wpływ spożywania soku z buraków ćwikłowych dla osób mających nadciśnienie. Picie soku z buraków ułatwia przepływ krwi, uzupełnia niedobór tlenu w komórkach i obniża ciśnienie. Jest to istotne, dlatego że dzięki zastosowaniu soku z buraków w naturalny sposób można zmniejszyć rozwój niewydolności serca, ryzyko zawału czy udaru mózgu.

Sok z buraków może być stosowany jako napój „energetyzujący”, na co wskazywały przeprowadzone doświadczenia. Z badań tych wynika, że sok z buraków zwiększa wytrzymałość człowieka, spowalnia procesy utleniające w organizmie, a tym samym zwiększa zdolność oszczędnego wydatkowania energii. Właściwości te mogą być istotne zarówno dla sportowców, jak i ludzi mniej aktywnych fizycznie.

Jak zrobić sok z czerwonych buraków?

Sok z buraków ćwikłowych można wytwarzać także w sposób tradycyjny. Domowy, najprostszy sposób przygotowania soku z buraków to: ugotować buraki, poddać je wstępnej obróbce przez usunięcie skórki i pokroić. Następnie kawałki buraka odwirowuje się w sokowirówce. Tak sporządzony sok można pić od razu, dodając przyprawy ( sól, pieprz), sok z cytryny, pietruszkę lub koperek.

Samodzielnie wytworzonego soku nie powinno się przechowywać dłużej niż przez dwa dni w lodówce.

Inne sposoby przyrządzenia soku z buraków:

Sok z pieczonych buraków. Zaczynamy od wyszorowania buraków, następnie ścinamy lekko spód i wydrążamy środek. Wsypujemy do nich 2-3 łyżki cukru i pieczemy wpiekarniku przez około 20 minut. Zostawiamy je do przestudzenia i nagromadzenia się w nich soku na 3-4 godziny. Po tym czasie możemy popijać sok łyżką.

Koktajl maślanowo-buraczany. Maślankę należy zmiksować z solą, pieprzem oraz cukrem. Następnie stopniowo dolewamy sok z buraka i sok z cytryny. Wszystkie składniki mieszamy. Podajemy zaraz po przygotowaniu.

Sok zaprawiany śmietaną. Sok z buraków łączymy z ulubionymi przyprawami, np. pietruszką, następnie dolewamy śmietanę. Możemy dodać kilka kostek lodu (wieszjak.polki.pl /

Przy słowie „superprodukt” wyobrażamy sobie mieszankę jakichś egzotycznych owoców, które rosną wyłącznie w jednej wiosce w Indonezji, oraz mięsa zwierzęcia, które jest hodowane na zboczu jednej jedynej afrykańskiej góry. Rzeczywistość jest znacznie bardziej prosta – superpożytecznymi mogą być najbardziej zwykłe produkty, jednak z tego powodu, że przyzwyczailiśmy się do nich, widząc je na swoich stołach na codzień, nie przyjdzie nam do głowy zastanawiać się nad ich własnościami. Na szczęście, robią to za nas uczeni: brytyjscy medycy przebadali jeden z najbardziej popularnych „rosyjskich” płodów rolnych – burak cwikłowy – i doszli do wniosku, że jego sok może czynić z ludzkim organizmem prawdziwe cuda.

Według badaczy z Uniwersytetu w Exeter sok z buraka ćwikłowego może, po pierwsze, wystąpić w roli napoju energetyzującego. Doświadczenia wykazały, że zwiększa on o około 16% wytrzymałość człowieka, pozwalając mu być odpowiednio dłuższej aktywnym fizycznie i wytrzymywać większe obciążenia. Przyczyniają się do tego sole istniejące w buraku ćwikłowym, które obniżają procesy utleniające w organizmie, zwiększając tym samym zdolność oszczędnego wydatkowania energii.

Jak zapewniają uczeni, taki efekt nie może być osiągnięty żadnymi innymi znanymi ludzkości środkami. Uważają oni, że ich odkrycie wezmą pod uwagę nie tylko zwykli ludzie, ale także profesjonalni sportowcy: sok z buraka ćwikłowego jest faktycznie nowym – dozwolonym – rodzajem dopingu. Na dodatek sok będzie pożyteczny dla ludzi cierpiących na zakłocenia procesów metabolicznych, zakłocenia w pracy układu sercowo-naczyniowego i nadciśnienie.

W trakcie badań uczeni przeprowadzili badania z grupą mężczyzn w wieku od 19 do 38 lat. W ciągu sześciu dni dostawali oni sok z buraka ćwikłowego (500 ml dziennie), a następnie przeprowadzili z nimi serię testów fizycznych. W następnym etapie zamiast soku uczestnicy dostawali przez taki sam okres placebo, a potem testy zostały powtórzone.

Zgodnie z oczekiwaniami uzyskane przez uczestników badań wskaźniki po „buraczanym” teście były znacznie wyższe. Badani mogli dłużej i szybciej jeździć na rowerze, nie męczyli się, a po próbie obciążeniowej mieli lepsze samopoczucie. Na razie medycy nie poznali dokładnie mechanizmu działania soku na nasze samopoczucie, ale planują dalej prowadzić badania w tym kierunku.

Jednocześnie badacze również stwierdzili, że pod wpływem soku z buraka ćwikłowego badane osoby nie miały żadnych problemów z nadciśnieniem krwi. Nawet podczas fizycznych obciążeń ciśnienie krwi pozostawało w granicach normy.

Te dane potwierdzają wyniki wcześniejszych badań, ktore wskazywały, że sok z buraka ćwikłowego ma zdolność regulowania cisnienia krwi. Grupa uczonych pod kierownictwem prof. Amrity Ahluwalii udowodniła, że nawet jednorazowe wypicie soku powoduje, po godzinie od wypicia napoju, wyraźne obniżenie cisnienia krwi. Po 3-4 godzinach obniżenie ciśnienia osiąga swój szczyt i trwa około 24 godziny.

To może być bardzo dobrą nowiną dla miliardów nadciśnieniowców, którzy walczą z nadciśnieniem za pomocą regularnego przyjmowania tabletek. Według statystyki około 25% ludności całej planety cierpi z powodu tej dolegliwości, a do 2025 roku ich liczba zbliży się do 30%. Tymczasem nadciśnienie jest uważane za przyczynę około 50% wszystkich chorób układu sercowo-naczyniowego i prawie 75% zawałów serca.

– Myślę, że picie soku z buraka ćwiklowego pomoże zarówno w zapobieganiu rozwojowi chorób serca, jak również pomoże rozwiązywać już istniejące problemy, pomoże obniżyć procent nadciśnieniowców na świecie – cytuje prof. Ahluwalię „Science Daily”.

(Artykuł na http://www.aif.ru/health/article/28595 – z rosyjskiego tłumaczył: Pinopa)

Dlatego proponujemy ciekawy przepis na legalny doping czyli sok z buraka:

Składniki:

3 średniej wielkości buraki,

jabłko,

szczypta soli,

dwie szczypty majeranku,

woda

Przygotowanie:

Do blendera wlewamy dwie szklanki wody i nastawiamy na miksowanie po czym dodajemy pokrojone w drobniejsze części buraki i jabłka. Pod koniec miksowania wrzucamy sól i majeranek. Całość wylewamy na drobniutkie metalowe sito i odcedzamy „przemieszując” zmiksowaną masę łyżką.

Sok z buraka musi być rozcieńczony wodą. Inaczej jego silne działanie zasadotwórcze mogłoby spowodować nudności.

SMACZNEGO!