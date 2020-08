Święte krowy nie przenoszą COVID-19. Europosłowie zwolnieni z kwarantanny

Jak przekazało biuro prasowe Parlamentu Europejskiego, europosłowie nie będą musieli odbywać kwarantanny, nawet jeśli będą przyjeżdżać do Brukseli ze stref czerwonych.

Zaznaczają przy tym, że zwolnienie to dotyczy tylko "czynności związanych z pełnieniem funkcji".

W komunikacie biura prasowego PE podano:

- Podobnie jak w przypadku szeregu kategorii osób, których praca jest niezbędna, posłowie do PE wykonujący swoje podstawowe obowiązki bezpośrednio związane z ich funkcją zostali wyłączeni z tymczasowych ograniczeń podróży i wymogów kwarantanny

Zwolnienie z nakazu odbywania kwarantanny w belgijskim prawie dotyczy też dyplomatów, studentów, którzy codziennie podróżują za granicę. Ale także zwolnieni są pracownicy transgraniczni oraz dziennikarze wykonujący swoje obowiązki.

Belgijski MSZ aktualizuje na bieżąco stronę internetową, która zawiera wykaz stref czerwonych. Zaliczane są do nich cała Rumunia i Malta oraz niektóre regiony w Hiszpanii, Francji, Bułgarii i Chorwacji. W czwartek do tego wykazu dodano także Paryż, co nie przeszło bez echa w wielu mediach.

W Polsce przyjazdy z oznaczonych stref kwarantanna jest zalecana, ale nie obowiązkowa. Tak więc polscy parlamentarzyści nie mają powodu do zmartwień z tego tytułu.

mp/pap