,,Święta bez pioruna''. Centrum Życia i Rodziny apeluje do Kurskiego

„Święta bez pioruna”. Społecznicy nie chcą „kolędników” wspierających tzw. Strajk Kobiet

Centrum Życia i Rodziny apeluje do prezesa Telewizji Polskiej o wycofanie ze świątecznej ramówki emisji koncertów kolęd i pastorałek, które wykonują artyści popierający postulaty tzw. Strajku Kobiet. „Nie chcemy oglądać takich „gwiazdek” z piorunami w te Święta!” – piszą inicjatorzy akcji.

„Lulajże Jezuniu, moja perełko” lub „Gdy śliczna Panna, Syna kołysała” – te oraz inne piękne kolędy z pewnością zagoszczą w naszych domach podczas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wiele wskazuje jednak na to, że na antenie Telewizji Polskiej będą wykonywane przez artystów popierających Strajk Kobiet i radykalne postulaty środowiska z nim związanego. W tej sprawie interweniuje Centrum Życia i Rodziny, które przygotowało apel do prezesa TVP Jacka Kurskiego o rezygnację z emisji koncertów kolęd, wykonywanych przez artystów popierających Strajk Kobiet. Petycję w tej sprawie można podpisać na stronie: https://swietabezpioruna.pl.

Inicjatorzy kampanii podkreślają, że manifestacje Strajku Kobiet to nie tylko sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zwiększa ochronę ludzkiego życia. Protesty bardzo często przybierały bowiem antychrześcijański charakter. „Wtargnięcia do kościołów i zakłócanie nabożeństw, dewastowanie pomników i miejsc kultu religijnego, grafiki i symbolika podżegająca do nienawiści wobec chrześcijan, ataki słowne i agresja wobec wierzących to tylko niektóre ze skandalicznych działań uczestników tzw. Strajku Kobiet” – podkreślają autorzy petycji do władz TVP.

„Boże Narodzenie to dla wierzących święto narodzin Zbawiciela. Rodzinne wykonywanie kolęd opowiadających tajemnicę Wcielenia jest jednym z najpiękniejszych przejawów celebrowania Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego w wigilijny wieczór na ekranach telewizorów nie chcemy oglądać artystów wspierających radykalne postulaty Strajku Kobiet” – tłumaczy Centrum Życia i Rodziny, zachęcając do złożenia swojego podpisu na stronie https://swietabezpioruna.pl.

Autorzy apelu do władz TVP podkreślają również, że artyści propagujący aborcję na życzenie nie powinni być zapraszani do wykonywania kolęd podczas koncertu świątecznego. „To „policzek” wymierzony wszystkim tym, którzy poważnie traktują swoją wiarę i chcą, aby ich wartości były szanowane” – wskazują. Dodają, że misją nadawcy publicznego jest m.in. rozwój kultury, zwalczanie patologii społecznych oraz respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, co w dużej mierze kłóci się z wizerunkiem i działalnością „strajkujących”.

„Ci, którzy wczoraj przed całą Polską dołączali się do krzyku o prawo do zabijania „na żądanie” lub do wołania o wolny wybór w sprawie zabijania niepełnosprawnych, jutro będą śpiewać tysiącom Polaków „Lulajże Jezuniu, moja perełko…” Nie pozwólmy na taki festiwal obłudy! Zaapelujmy do prezesa Telewizji Polskiej albo o wycofanie koncertów z ich udziałem, albo aby ci twórcy nie pojawili się na koncercie kolęd!” – czytamy w petycji. Więcej o akcji Centrum Życia i Rodziny znajduje się na stronie: https://swietabezpioruna.pl.