Św. Korona - patronka od epidemii

SłużebnicaNMP 18.3.20 10:24

Wszyscy wierzący powinni tłumnie ruszyć do świątyń, do konfesjonałów i godnie przyjmować Eucharystię! To jedyny sposób by zadośćuczynić Bogu i Matce Boskiej za te lata bluzgów lewactwa! Tylko OSOBISTE pojawienie się przed obliczem Boga w Trójcy Jedynego da nam wybawienie od tej strasznej epidemii!