Suski o Trzaskowskim: Być może to ucieczka w pomroczność jasną w razie procesu

Rafał Trzaskowski nie wyklucza możliwości sabotażu jeśli chodzi o przyczynę awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. W rozmowie z PAP powiedział, że choć nie lub teorii spiskowych, to trzeba brać pod uwagę wszelkie ewentualności. Mocno skomentował to Marek Suski.

Głosy o możliwości dokonania sabotażu pojawiły się także wśród innych polityków opozycji. Co więcej, do prokuratury zawiadomienie w sprawie złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Domaga się sprawdzenia, czy nie doszło właśnie do sabotażu.

W rozmowie na antenie TVP Info Marek Suski oceniając te słowa Trzaskowskiego i innych polityków opozycji totalnej stwierdził:

„A być może to jest taka metoda ucieczki w pomroczność jasną czy ciemną. Ostateczna obrona, gdyby doszło do procesu sądowego, żeby uciec w niepoczytalność”.

Dalej stwierdził też, że wszystko to jest skutkiem postępowania Trzaskowskiego, który robi kampanię, jeździ na urlopy czy zakłada ruch, a tymczasem odłogiem leżą sprawy stolicy i co chwila dochodzi do jakiejś katastrofy.

dam/PAP,TVP Info,Wprost