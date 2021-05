Suski: nie planujemy wyborów przedterminowych. Kadencja sejmu zgodnie z Konstytucją

Jesteśmy zawsze przygotowani na wybory; natomiast nie przewidujemy wyborów na wiosnę przyszłego roku, przewidujemy, żeby dokończyć kadencję zgodnie z konstytucyjnym terminem - powiedział wiceszef klubu PiS Marek Suski.

Wcześniej szef Porozumienia wicepremier Jarosław Gowin stwierdził, że szkodzi Polsce ten, kto wypycha Porozumienie poza obóz rządowy. Stwierdził, że Porozumienie jest gotowe na wariant związany z przyspieszonymi wyborami.

Pytanie o tę kwestię usłyszał Marek Suski w Radiu Plus.

- Jesteśmy zawsze przygotowani na wybory. Natomiast nie przewidujemy wyborów na wiosnę przyszłego roku, przewidujemy, żeby dokończyć kadencję zgodnie z konstytucyjnym terminem - stwierdził.

Dodał jednak, że nie wszystko da się przewidzieć. "(...) życie jest bogatsze, jak to mówią, niż się śniło filozofom, wszystko się może zdarzyć" - dodał.

- Jeżeli nie będzie większości w Sejmie dla rządu, to czasem konsekwencją takich sytuacji są wybory przedterminowe - stwierdził.

Zapewnił jednak, że do sfery spekulacji należy to, czy PiS poszedłby sam do wyborów tj. bez Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i Porozumienia Jarosława Gowina.

jkg/pap