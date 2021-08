,,Super Express’’: Marek Jakubiak dołączy do partii Adama Bielana

Według informacji „Super Expressu” wkrótce ma nastąpić ważne połączenie środowisk prawicowych na polskiej scenie politycznej. Marek Jakubiak ma zostać wiceprezesem nowej Partii Republikańskiej Adama Bielana.

- „Wygląda na to, że podejmiemy decyzję o połączeniu Federacji z Republikanami. Nasze struktury wejdą w struktury republikanów i przyjmiemy szyld republikański”

- powiedział „Super Expressowi” polityk Federacji dla Rzeczypospolitej.

- „Nie ma co dzielić, trzeba łączyć, wykreślać partie z rejestru i łączyć się ze względu na polaryzację sceny politycznej. Prawa strona sceny politycznej się łączy. To nam się bardzo podoba. Najgorszy scenariusz dla Polski to taki, w którym Platforma znowu dorywa się do sterów Rzeczypospolitej”

- dodał.

Według informacji gazety, po połączeniu partii Marek Jakubiak miałby zostać wiceprezesem Partii Republikańskiej.

kak/se.pl