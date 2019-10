Stuhr znów obraża Polaków. Ziemkiewicz: Stary wariat zamiast przeprosić jeszcze w to brnie

- Klasowa nienawiść ma długie korzenie. Literatura, do której mi najbliżej to też odnotowuje. Bunt pachołków w "Operetce" Gombrowicza, nienawiść u "Szewców" Witkiewicza... - stwierdza Jerzy Stuhr

- To jest sytuacja takiego Józka, który jako młody chłopak bierze ślub, ale musi oddać ukochaną, bo jest prawo pierwszej nocy. Po wiekach Józek idzie do parlamentu. I słyszy jeszcze, że mu słoma z butów wystaje, słyszy, żeby nie robił wiochy. On dalej myśli, że go obśmiewają. I nienawidzi - dodaje