Stuhr: LGBT? Zmolestować katolickie dzieci i przerobić je na macę

Jestem z Białegostoku 9.8.19 10:41

Nazwałbym go bydlakiem , pajacem, ignorantem , ale to by była obraza dla bydlaków, pajaców i ignorantów. Żartował z narodowej tragedii, mylił się historycznie ,mówiąc że Polacy wykorzystywali polskie dzieci jako tarcze, itd. To jak go nazwać?