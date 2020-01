Strzały podczas kolędy w Rzeszowie. ,,Jeden z księży został trafiony''

ZERR0 21.1.20 14:00

To są drobiazgi. Zobaczmy co wyprawiają bojówki Antify.

Pięć lat nie minie i ochraniani przez rządy UE połączą siły z ekstremą islamską i posuną się do pojedynczych morderstw, a później masowych zbrodni. W końcu niczym się ideowo nie różnią od bolszewików.



19 stycznia około dwudziestu ubranych na czarno i zakapturzonych bojówkarzy przypuściło atak na autobus, w którym przebywały rodziny z dziećmi.

Autobus przewoził katolickich pielgrzymów z Caen w Normandii do sanktuarium Pontmain w Mayenne.

/.../

„Apelujemy o pokój społeczny i wzajemny szacunek dla swoich opinii” i dlatego diecezja nie zamierza złożyć oficjalnej skargi – wyjaśnia. Pielgrzymi udawali się do Pontmain z okazji 149. rocznicy Objawień Matki Bożej, które miały tam miejsce 17 stycznia 1871 r.

/.../

Dla lewackich ekstremistów każdy obrońca rodziny i katolik to zawsze „faszysta”. W atmosferze ogólnego rozprężenia społecznego korzystają też z pewnego przyzwolenia na przemoc fizyczną. Niedawno 100-osobowa bojówka uniemożliwiła zorganizowanie konferencji na temat sensu życia w Rennes.