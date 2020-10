Straż Narodowa będzie broniła kościołów

- Zwracam się do Was z gorącym apelem – brońcie naszych Kościołów. Angażujcie się w ochronę świętości Mszy Świętych, przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych Świątyń. Nie pozwólcie, aby Kościół, na który zawsze mogliśmy liczyć, wobec bezprecedensowych napaści pozostał dzisiaj osamotniony – zwraca się przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda w wydanym właśnie specjalnym apele, który jest reakcją na ostatnie brutalne ataki środowisk lewicowych i feministycznych na miejsca kultu religijnego w Polsce.

Poniżej zamieszczamy pełny apel przewodniczącego KK NSZZ “Solidarność”

Członkowie i Sympatycy

NSZZ „Solidarność”

Drodzy Członkowie i Sympatycy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”! Drodzy Przyjaciele!

Zwracam się do Was z gorącym apelem – brońcie naszych Kościołów. Angażujcie się w ochronę świętości Mszy Świętych, przeciwdziałajcie profanacjom symboli religijnych i naszych Świątyń. Nie pozwólcie, aby Kościół, na który zawsze mogliśmy liczyć, wobec bezprecedensowych napaści pozostał dzisiaj osamotniony.

„Solidarność” przy ogromnym wsparciu Kościoła, wywalczyła Polsce wolność. W tym wolność do protestów i zgromadzeń. Każdy, nawet w najostrzejszej formie, ma prawo do wyrażania swoich postulatów. Każdy ma prawo wyjść na ulicę i wykrzyczeć swoje żądania. Wielokrotnie robiliśmy to również my, związkowcy. Ale każda wolność ma swoje granice, a tą granicą są prawa i wolności innych ludzi. W tym prawo do swobodnego wyznawania swojej wiary.

To się nazywa t-o-l-e-r-a-n-c-j-a!

Demonstranci profanując Kościoły i zakłócając Msze Święte, tę granicę już dawno przekroczyli. Do rangi symbolu urastają profanacje figur Jana Pawła II, dzięki któremu „Solidarność” powstała, a któremu Polska w drodze do odzyskania niepodległości tak wiele zawdzięcza.

Niestety, poziom agresji, niespotykany wulgaryzm i napaści fizyczne na księży i uczestników nabożeństw, zmuszają nas katolików do obrony. Dlatego proszę, abyście włączali się w działania Straży Narodowej, lub inne spontanicznie tworzone grupy chroniące nasze kościoły. Bądźcie też w kontakcie ze swoimi proboszczami. Kiedyś my mogliśmy liczyć na ich pomoc, dzisiaj oni tej pomocy od nas potrzebują.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wczoraj włączyli się w ochronę kościołów. Otrzymałem wiele sygnałów, że nie zabrakło wśród nich Członków „Solidarności”. Ja osobiście – jako katolik, ale też człowiek „Solidarności”, również nie będę w tej sytuacji bierny.

Ze związkowym pozdrowieniem

Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ “S”

mp/piotr duda/tysol.pl