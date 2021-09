Stanisław Żaryn: Sześć możliwości, które Rosji daje kryzys na granicy

Co zyskuje Rosja i Białoruś na chaosie wywołanym przy polskiej granicy? Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn wymienia sześć możliwości, które obecny kryzys otwiera przed wrogimi Polsce państwami.

Reżim Aleksandra Łuakszenki, najpewniej z inspiracji i przy pomocy Kremla, przeprowadza „Operację Śluza”. W jej ramach, za pośrednictwem biur podróży, ściąga do Mińska imigrantów z Bliskiego Wschodu, głównie z Iraku. Następnie imigranci ci są przewożeni na granice z Polską, Litwą i Łotwą, które próbują przekraczać przy pomocy białoruskich służb specjalnych. W odpowiedzi na te działania, we współpracy z Unią Europejską Polska, Łotwa i Litwa uszczelniają granice. W Łotwie i na Litwie ogłoszono też odpowiednio stan wyjątkowy i stan nadzwyczajny. Również polski rząd skierował wczoraj do prezydenta wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

- „Kryzys na granicy Polski i Białorusi daje zewnętrznym podmiotom, również wrogim jak Rosja i Białoruś, korzyści informacyjne”

- podkreśla Stanisław Żaryn.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych wymienia sześć możliwości, które wrogim państwom daje ten kryzys. Są to:

Możliwość sprawdzenia procedur i sposobu działania struktur państwowych RP; Możliwość badania debaty publicznej; Możliwość „mapowania” osób zabierających publicznie głos; Możliwość identyfikowania akcji podejmowanych przez konkretne osoby i środowiska Możliwość wzmacniania polaryzacji polskiego społeczeństwa Możliwość podejmowania prób deprecjonowania struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo RP.

Te dane, podkreśla Żaryn, mogą „zostać wykorzystane w przyszłości lub posłużyć do projektowania kolejnych etapów eskalacji sytuacji w kraju poddanym presji”.

