Stanisław Karczewski: Poczułem się urażony

Ryszard Olejniczak 12.11.19 22:12

Współfunkcjonowanie sejmu i senatu przypomina stary PRL - owski kawał: dlaczego milicjantów musi być zawsze dwóch (bo jeden umie czytać a drugi pisać). Jeśli ktoś liczy na to, że inny ktoś go będzie jeszcze kontrolował, to bierze na to poprawkę i pracuje byle jak. . Korekty senatu powstają wg kryterium politycznego a nie kryterium jakości. I tak rodzą się gnioty polskiego parlamentu, To jest dramatycznie złe prawo (mam na myśli tylko legislację dotyczącą funkcjonowania gospodarki - na reszcie się nie znam). Cały system prawa gospodarczego sumuje złe ustawy tworząc nieczytelny konglomerat w którym nikt połapać się nie morze Systemem prawa jako całością nikt (poza lobbystami).się nie zajmuje. Dlaczego nie może tego robić senat, dla którego stale szuka się roboty.