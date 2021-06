Stalin wybitny, ale Putin - nie! Tak mówią wyniki tegorocznego sondażu Centrum Lewady

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek sondażu przeprowadzonego przez Centrum Lewady tylko 15 proc. Rosjan uważa obecnego prezydenta Władimira Putina za wybitną postać historyczną. Co ciekawe jest to dwukrotnie mniej, niż w 2017 roku, kiedy jako wybitnego oceniało go 34 procent.



Jak wynika z badania, za wybitną postać historyczną stale uważa Stalina ok. 39 proc. Rosjan.

Największe uznanie w tegorocznym badaniu zajmują: przywódca bolszewików i twórca państwa radzieckiego Włodzimierz Lenin (30 proc.), poeta Aleksandr Puszkin (23 proc.) i car Piotr I (19 proc.).

W 2017 roku Puszkin został wybrany jako postać wybitna przez 34 proc. badanych, a car Piotr I został wskazany przez 29 proc. respondentów.

W opinii Centrum Lewady, Stalin stale znajduje się na pierwszym miejscu od 2012 roku.

Regularnie od 1994 roku Rosjanie są proszeni o wymienienie "10 najwybitniejszych ludzi wszystkich epok i narodów". Po raz pierwszy w dziesiątce najwybitniejszych postaci w tegorocznym sondażu znalazł się tylko jeden cudzoziemiec - Albert Einstein. Wskazało do 9 proc. badanych i znalazł się na miejscu 9.

Szef Centrum Lewady Lew Gudkow uważa, że Rosjanie uważają „za wybitne postacie historyczne głównie carów, dyktatorów, szefów partii komunistycznej i dowódców wojskowych, jak i pisarzy i naukowców znanych ze szkolnego programu nauczania” - czytamy na portalu tysol.pl.

- "To krótki kurs imperialnej historii rosyjskiej i radzieckiej" - stwierdza socjolog odnosząc się do wyników sondażu.

mp/pap/tysol.pl