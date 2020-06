Środa: Wyborcy PiS mają za duże albo za małe ciałko migdałowate w mózgu

skandal !!! 15.6.20 18:46

To jest faszystowskie, rasistowskie, ta baba dokonuje dehumanizacji ludzi ze względu na poglądy polityczne. Teraz się będą na Woody Alena powoływać, a Zalka i Czarnka mieszają z błotem za nazwanie ideologi złem. Co na to Bodnar, co na to Komenda Zaleskaja, co na to przodowniczka Jurova?