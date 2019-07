,,Sputnik'' wzywa Polaków do głosowania na Lewicę

Propozycje lewicy (SLD, Razem i Wiosny) są szkodliwe dla Polski i naszego narodu. Rosji zależy na tym, żeby Polska była słabym krajem a Polacy zdegenerowanym narodem. Nie dziwi więc poparcie Moskwy dla lewicy w Polsce, to, że Rosja wzywa do głosowania na partie, które dążą do likwidacji wolnego rynku, homo rewolucji i gloryfikacji PRL.