Spurek o adopcji dzieci przez pary homoseksualne: ,,Tego już nie zatrzymacie’’

- „Brak związków partnerskich, brak równości małżeńskiej, brak prawa do adopcji dzieci, brak ochrony przed przemocą osób LGBT+ to jest naruszanie praworządności” – napisała na Twitterze Sylwia Spurek. Europosłanka dodała, że to zmiany, których w Polsce nie da się zatrzymać.

Wiceminister Jacek Ozdoba komentował dziś na antenie Polsat News tzw. mechanizm praworządności, z którym Unia Europejska chce powiązać budżet na kolejne lata. Polityk podkreślił, że chodzi o powiązanie wypłaty środków z kwestiami światopoglądowymi, takimi jak np. adopcja dzieci przez pary homoseksualnego.

Do jego wypowiedzi odniosła się na Twitterze europosłanka Zielonych Sylwia Spurek, która potwierdzając, że właśnie o to chodzi, zapewniła, że te zmiany w Polsce nastąpią.

- „Tak, Panie Ministrze @OzdobaJacek, brak związków partnerskich, brak równości małżeńskiej, brak prawa do adopcji dzieci, brak ochrony przed przemocą osób LGBT+ to jest naruszanie praworządności. I wcześniej czy później nastąpi zmiana, której już nie zatrzymacie” – napisała europosłanka.

Tak, Panie Ministrze @OzdobaJacek, brak związków partnerskich, brak równości małżeńskiej, brak prawa do adopcji dzieci, brak ochrony przed przemocą osób LGBT+ to jest naruszanie praworządności. I wcześniej czy później nastąpi zmiana, której już nie zatrzymacie https://t.co/LsRcKaiyG5 — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) November 16, 2020

kak/Polsat News, Twitter