Spurek chciała ocenzurować film o aborcji. ,,UE naprawdę ma inne wartości!''

Sylwia Spurek, eurodeputowana, która dostała się do Parlamentu Europejskiego z list Wiosny Roberta Biedronia, chce ocenzurować film "Nieplanowane", który ujawnia szokującą działalność aborcyjnej organizacji.

Europosłowie PiS Beata Kempa i Patryk Jaki zorganizowali w Parlamencie Europejskim projekcję filmu „Nieplanowane". Nie spodobało się to Sylwii Spurek, "obrończyni" zwierząt i zwolenniczce zabijania dzieci.

Beata Kempa podkreslała, że „Nieplanowane” to dzieło, które „budzi sumienie”.

– Nikogo nie oskarża, bo nie o to chodzi, ale o obudzenie sumień i zmuszenie do refleksji, a być może nawet do zastanowienia się nad zmianą swoich poglądów na temat aborcji – wyjaśniała